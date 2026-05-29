​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, música ao vivo e filme.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Frank John – O Homem que Sempre Sonhou com o Mar” de Tchalê Figueira, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 18h30.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Portugues, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Noite de Batuque com as batucadeiras Raiz de Tambarina, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nhelas e Guy, no The Experience Pub, em São Vicente, às 22h00.

- Festa Nossa Senhora da Paz, na Placa Desportiva de Rui Vaz, a partir das 22h00.





Sábado

- Festival Sumol Beat, em Kebra Kanela, na Praia, às 19h00.

- 3° Edição do Festival Nho Puxim, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Noite de Música com Jocel Mendes, no Poial Lounge, na Assomada, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- “Hello Ribeira da Barca”, no Polivalente Porto de Ribeira da Barca, às 21h00.

- Exibição do filme “Mortal Kombat”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Amilcar Semedo, Ulisses Portugues, Ejay Santos e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Melodias da Morna e da Coladeira com Nataniel Simas e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Águia e Adão, no The Experience Pub, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Exibição do filme “Tom e Jerry- Uma aventura no Museu”, no CineMindelo, em São Vicente, às 18h00.

- Show Solidário em apoio à senhora Fidjinha, no espaço Hotel COSEC, em Cova Figueira, em Santa Catarina do Fogo, a partir das 21h00.