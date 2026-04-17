​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Espelhamento Narrativo e Circulação de Afetos na Cozinha”, de Maicelma Maia, na localidade de Moia-Moia, em São Domingos, às 13h00.

Apresentação do livro “Nhelas Spencer - Trajetória & Dimensão Poética do Compositor”, da autoria de Eutrópio Lima da Cruz e César Monteiro, na explanada Panorama do Hotel Praia-Mar, na Praia, as 17h00.

- Lançamento do 2.º Número da Revista Mindelact, no Centro Cultural Português do Mindelo, às 18h00.

- Concerto “A Orquestra na Baleia” da autoria de Mário João Alves e Dina Saches, na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.

- Abraço musical com Tony Lopes, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.

- Reggae Night com Kolabeat Ku4rtet ao vivo, no Syd’s Prainha, na Praia, às 19h45.

- Noite de Morna e Sentimento com Zé Afonso e Paló, no Café Sofia, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Liriel, na Esplanada Caravela, em São Vicente, às 20h00.

- Concerto intimista com Tchicau Andrade, no espaço José da Rosa, na Praia, às 20h00.

- Festival de Batuku, na Cidade do Porto Inglês, na Ilha do Maio, a partir das 20h00.

- Noite Tradicional com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Djoyss, Chico Serra e Samu, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Mônica de Pina e Banda, na Kebra Cabana, na Praia, a partir das 21h00.





Sábado

- Show Solidário em apoio à senhora Fidjinha, no espaço Hotel COSEC, em Cova Figueira, no município de Santa Catarina do Fogo, a partir das 15h00.

- Música ao vivo com Sténio, na Esplanada Caravela, em São Vicente, às 20h00.

- Noite de Tocatina com Pascual, Manuel e Carlinhos, no espaço Rubera, em São Domingos, às 20h00.

- Música ao vivo com Mónica Pina, Amadeu Fontes e Gepada, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Noite de Batuque com batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Palinh Vieira, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 20h30.

- Show Man com Djosinha, na Academia Jotamonte, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Mick Lima e Banda, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 21h00.

- Concerto de Neuza de Pina, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 21h00.

- Concerto intimista com Lisandra Gomes, no Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h30.

- Festival Nhu São Jorge 2026, largo d kintal d nós Djentis, em São Jorge, no município de São Lourenço dos Órgãos, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Yackass Oliveira e Banda, na Pizzaria e Art, em Chã de Alecrim, em São Vicente, a partir das 13h00.

- Tarde Cultural, na Praça de Santa Cruz, às 15h00.

- Tarde de Tocatina com Nay e David, no espaço Rubera, em São Domingos, às 16h00.

- Música ao vivo com Andreia, na Esplanada Caravela, em São Vicente, às 18h00.

- Miss São Filipe 2026, no Centro Cultural São Filipe, no Fogo, às 20h00.