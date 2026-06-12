Lifestyle

​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,12 jun 2026 14:47

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Apresentação das obras “O Néctar da Poesia”, “A Boneca do Pedrito e Outros Contos” e “Aguarela Africana”, na Escola Amor de Deus, na Praia, às 15h30.

- Tarde de Jazz com Paulo e Ângelo, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 16h00.

- Música ao vivo com Celeste Cividino, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Dzenh, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Concerto de Rosa Mestre, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Triu de Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Sábado

- Apresentação do livro “Entre Djarmai e Pedra Badejo” de Mário Tavares, no Auditório Municipal Isaac Pinheiro, na cidade do Porto Inglês, na ilha do Maio, às 16h30.

- Inauguração da nova Galeria de Arte em São Vicente, em Ponta d'Água, Mindelo, às 18h00.

- Música ao Vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Stenio, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com George Tavares e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

Domingo

- Music Performance by Mario Gamboa e Banda, no Ink Lounge, na Praia, às 13h00.

- Música ao vivo com Justino, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

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Tópicos

Livro Música

Autoria:Expresso das Ilhas,12 jun 2026 14:47

Editado porAndre Amaral  em  12 jun 2026 15:19

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