​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Lançamento do livro “A Transição Democrática em Cabo Verde – Uma Perspectiva Criativa”, organizado por José Tomás Veiga, na Biblioteca Municipal no município de Ribeira Brava, em São Nicolau, às 17h30.
- Estreia do filme “Fogo no Lodo” de Catarina Laranjeiro, no Instituto Guimarães Rosa, na Praia, às 18h30.
- “Noite de Morna e Poesia”, na Praça Dr. Baltazar Lopes da Silva, no município de Ribeira Brava, em São Nicolau, às 19h00.
- Filme documental “Candida”, de Rosalyn Negron, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.
- Abraço musical com Nádia Duarte, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.
- Noite de batuque com grupo de batucadeiras Rabenta di Trabesa Baxo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Andreia Borges e Banda, no Underground, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Djoyss, Chico Serra e Samu, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Mónica de Pina, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.
- Festival Nhu Sior do Mundo, no Polivalente de Achada Igreja, no município de São Salvador do Mundo, às 21h00.
Sábado
- Tarde Cutxi Pó, no Bar Micildes Nanda Nanando, Eugénio Lima, na Praia, a partir das 14h00.
- Tarde de tocatina com Quin D´ Nanda e Agilson, no espaço Rubera SD, em São Domingos, às 16h00.
- Gala dos Professores, na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.
- Open Mic Delvany e Djey, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na praia, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Rosy e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30
- Música ao vivo com Miki Lima e Banda, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Félix Lopes, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.
- TMC Nacional 2026 leva “Gala Musical”, a Pracinha dos Namorados, na cidade da Boa Vista, às 21h00.
- Música ao vivo com Voginha, Djassa e Erys, no Experience Pub, em São Vicente, às 22h00.
Domingo
- Tarde de tocatina com Ulisses Português e Arlindo Rodrigues, no espaço Rubera SD, em São Domingos, às 17h00.