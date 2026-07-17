​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Inauguração da exposição fotográfica "São Vicente, 30 Anos Atrás", do fotógrafo Marzio Marzot, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.
- Músicaao vivo com Stenio, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Músicaao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Noite de Batuque com as batucadeiras Som di Tradisom, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Músicaao vivo com Paula Santana e Banda Maravilha, no Brock Rotcha, em São Vicente, às 22h00.
- Música ao vivo com Gui e Calu, no Experience, em São Vicente, às 22h00.
- Músicaao vivo com Tote Xinoca, no Underground, na Praia, às 23h00.
Sábado
- Apresentação do livro “Entre Djarmai e Pedra Badejo – Os Faluchos” de Mário Daniel Tavares, no Residencial Djew View, na Praia, às 16h00.
- Noite cultural com exibição do filme documentário “Ocean” em frente a sala da cooperativa, em Porto Novo, às 19h00.
- Músicaao vivo com Derick Salomão, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
Noite de Tocatina com Manuel e Carlinhos, no espaço Rubera, em São Domingos, às 20h00.
- Músicaao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Nataniele Simas e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Músicaao vivo com Zé Viola, no Afreecana, em Assomada, às 21h00.
- Música ao vivo com Julinho, no restaurante Orla, na Praia, às 21h30.
- Música ao vivo com Djoyss, Bau e Djassa, na Casa Ofélia Avenida d Holanda, em São Vicente, às 21h30.
Domingo
- Roda di Batuku, no Pátio da Escola Básica de Santana, no município de Ribeira Grande de Santiago, às 12h00.
- Tarde de Tocatina com Agilson e Nelson, no espaço Rubera, em São Domingos, às 13h00.
- Músicaao vivo com Justino, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.