​Sugestões para este fim-de-semana

Sexta-feira
- Exposição de pinturas “Nha Txon” de Junior Sousa, na Galeria de Artes Tutu Sousa, em Terra Branca, na Praia, às 17h00.
- Apresentação do livro "Tubarões Azuis no Olimpo dos Deuses do Futebol - A saga continua", de Santa Clara, na Federação Cabo-verdiana de Futebol, na Praia, às 17h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 17h00.
- Ante-estreia do documentário “Nha Balila – Dentu d’Algem”, de Inês T. Alves e André Xina, no Centro Cultural Português, na Praia, às 18h30.
- Apresentação da coleção da Simili, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 18h30.
- Música ao vivo com Claudia Sofia, no Unban Vibez, em São Vicente, às 19h00.
- Sessão de Cinema com o filme “O Renascimento do Parto”, de Eduardo Chauvet, na residência oficial da Primeira-Dama, em Chanzinha, em Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, às 19h00.
- Abraço musical com Vandy Silva, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, a partir das 19h30.
- Concerto de Edvaldo Soares e Banda Sete Sóis Sete Luas, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, em São Filipe, ilha do Fogo, às 20h00.
- Música ao vivo com Voginha, Ery, Djassa e Nolito, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 20h00.
- Música ao vivo com Triu de Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Animação com as batucadeiras “Herança di Nos Terra”, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Derrick Salomão e Banda Maravilha, no Brock Rotcha, em São Vicente, às 22h00.
Sábado
- Sábado Flutuante com animação de DJ Thierry, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, a partir das 17h00.
- Música ao vivo com Zé Viola e Banda, no restaurante Mangui Baxu, em Tarrafal de Santiago, a partir das 19h00.
- Gala beneficente "Cantar Maria" em homenagem a Romeu di Lurdis, na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.
- Música ao vivo com Mick Lima e Banda, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 20h00.
- Noite de Tocatina com a Banda Rimanason, no espaço Rubera, em São Domingos, às 20h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Exibição do filme “The Roughneck”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Rosy e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com a Banda Paparazzy, na Adega d´ Mindel, em São Vicente, a partir das 21h00.
- Música ao vivo com Gai Dias e Banda, no Brock Rotcha, em São Vicente, às 22h30.
Domingo
- Tarde de Tocatina com Zé Freire e Celestino, no espaço Rubera, em São Domingos, às 13h00.
- 2ª Meia-final do "Tudu Kriansa Kanta”, no Centro Histórico Porto Acima, em Santa Cruz, às 17h00.
- Exibição do filme “Super Mario Galaxy”, no CineMindelo, em São Vicente, às 18h00.
- Concerto de Neuza de Pina, na Academia de música Jotamont, em São Vicente, às 20h00.
- Concerto de Edvaldo Soares acompanhado pela Brava 7Luas Band, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha Brava, a partir das 20h00.