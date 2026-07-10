​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, música ao vivo e Kavala Fresk Feastival.

Sexta-feira

- Filme "Fusão de Música & Arte", com Toi, Voginha e Banda, na Galeria Viagens nas Tintas – Pont' d'Água, Mindelo, às 19h00.

- Música ao vivo com Triu de Fogo, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Português, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com batucadeiras Raiz di Tambarina, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Sábado

- 14ª Edição do Kavala Fresk Feastival, na Avenida Marginal e Rua de Praia, em São Vicente, às 12h00.

- Apresentação do livro “O Mistério da Princesa Lissa” de Euclides José Lopes da Veiga, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, às 15h00. - Espectáculo "MAMMA MIA!

– O Musical", na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.

- 5ª Edição do Festival de Catxupa, com a actuação de batucadeiras Herança de Nos Terra, no bairro de Achada Grande Trás, na Praia, a partir das 19h00.

- Concerto de lançamento do álbum “Livre” de Gerson Spencer, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30. - Show com Djacy Silva, no Afreecana, na Cervejaria Afreecana, em Assomada, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Nelson e David Rocha, no bar/restaurante Fundação Social das Forças Armadas, na Fazenda, na Praia, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Ulisses Português, Ejay Santos e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com David e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Danyleme e Músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, a partir das 20h00.