​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Apresentação do livro “Milho Nosso Sustento”, da autoria do escritor Manuel Pereira Silva, no Largo Santa Isabel, ilha da Boa Vista, às 16h00.
- Inauguração das obras de reconstrução da Placa Desportiva de Figueiral com actuação de Domingos Costa e Banda, na Placa Desportiva de Figueiral, em Ribeira Grande Santo Antão, às 17h00.
- Música ao vivo com Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 19h00.
- Música ao vivo com Lysandra Gomes, na Náutilus, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Flávio, Micksolin e Rudy, no largo da Praça Cônego Bouças, em Ribeira Brava, São Nicolau, às 21h00.
- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Metxas Veiga, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Tchala Almeida e Banda Maravilha, no Brock d´ Rotcha, em São Vicente, às 22h00.
Sábado
- Festa da Paz, no Largo Amílcar Cabral, na Praia, a partir das 17h00.
- Festas do Município e de Santa Isabel, no Largo de EMPA, na Boa Vista, às 21h00.
- Exibição do filme “In The Grey”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com batucadeiras 16 Strela, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.
Domingo
- Tarde de Tocatina com Di Jorge e Celestino, no espaço Rubera, em São Domingos, às 13h00.
- Roda de Samba com Yakass e Banda, na Esplanada do Hotel Pedracin Village, em Ribeira Grande de Santiago, às 16h00.
- Exibição do filme “Viagem Gelada – O Resgate do Urso Polar”, no CineMindelo, em São Vicente, às 18h00.
- Badju Konjuntu, no ALIZÉ (Orla), em Kebra Kanela, na Praia, às 21h00.