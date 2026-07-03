Lifestyle

​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,3 jul 2026 11:48

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e apresentação do livro. Para quem está em Tarrafal de Santiago acontece nesta sexta e sábado, o Festival Rainha Santa Isabel.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Milho Nosso Sustento”, da autoria do escritor Manuel Pereira Silva, no Largo Santa Isabel, ilha da Boa Vista, às 16h00.

- Inauguração das obras de reconstrução da Placa Desportiva de Figueiral com actuação de Domingos Costa e Banda, na Placa Desportiva de Figueiral, em Ribeira Grande Santo Antão, às 17h00.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Lysandra Gomes, na Náutilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Flávio, Micksolin e Rudy, no largo da Praça Cônego Bouças, em Ribeira Brava, São Nicolau, às 21h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Metxas Veiga, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tchala Almeida e Banda Maravilha, no Brock d´ Rotcha, em São Vicente, às 22h00.


Sábado

- Festa da Paz, no Largo Amílcar Cabral, na Praia, a partir das 17h00.

- Festas do Município e de Santa Isabel, no Largo de EMPA, na Boa Vista, às 21h00.

- Exibição do filme “In The Grey”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com batucadeiras 16 Strela, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.


Domingo

- Tarde de Tocatina com Di Jorge e Celestino, no espaço Rubera, em São Domingos, às 13h00.

- Roda de Samba com Yakass e Banda, na Esplanada do Hotel Pedracin Village, em Ribeira Grande de Santiago, às 16h00.

- Exibição do filme “Viagem Gelada – O Resgate do Urso Polar”, no CineMindelo, em São Vicente, às 18h00.

- Badju Konjuntu, no ALIZÉ (Orla), em Kebra Kanela, na Praia, às 21h00. 

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Música Livro

Autoria:Expresso das Ilhas,3 jul 2026 11:48

Editado porAndre Amaral  em  3 jul 2026 12:19

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