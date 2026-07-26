Lusofonia

UNESCO reconhece roças de São Tomé e Príncipe como Património Mundial

PorExpresso das Ilhas, Lusa,26 jul 2026 12:15

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) declarou hoje as plantações agrícolas coloniais portuguesas nas ilhas de São Tomé e Príncipe como Património Mundial.

A assembleia anual da UNESCO, que está a decorrer na cidade sul-coreana de Busan, reconheceu como Património Mundial o conjunto de seis roças situadas nas ilhas da nação africana, que representam um sistema colonial dedicado principalmente à produção de café e cacau, combinando terras agrícolas, infraestruturas industriais, áreas residenciais e instalações sociais.

Estes locais, sublinhou a organização da ONU, ilustram o funcionamento de um sistema agroindustrial colonial em grande escala, baseado na migração e nos trabalhos forçados, desde o final do século XIX até meados do século XX, concebido para sustentar a produção de matérias-primas após a abolição da escravatura.

Foto: Depositphotos

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UNESCO Património Mundial roças São Tomé e Príncipe

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,26 jul 2026 12:15

Editado porAnilza Rocha  em  26 jul 2026 12:15

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