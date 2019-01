Harley Davidson LiveWire já está à venda

Eléctrica da histórica marca norte americana atinge os 100 km/h em 3,5 segundos e custa 34.500 euros (cerca de 3800 contos).

Já lhe tínhamos falado da LiveWire, a mota eléctrica da Harley Davidson. Com o lançamento previsto já para este ano, a LiveWire foi concebida no Centro de Desenvolvimento de Produto da Harley-Davidson, em Wisconsin e construído nas modernas instalações de produção da Harley-Davidson em York, Pensilvânia.

Depois da apresentação, a LiveWire, que decorreu no final do ao passado em Milão, a LiveWire começou, agora, a ser disponibilizada na América do Norte e em algumas partes da Europa, uma vez que a Harley-Davidson deu início ao período de pré-compra da LiveWire, garantindo que as primeiras encomendas começarão a ser entregues a partir do outono ainda deste ano.

Caso esteja interessado em ter uma terá de estar pronto a ver-se livre de 34,500 euros, com a fabricante a garantir que mesmo com o motor eléctrico ainda se trata de uma mota fiel ao espírito centenário da marca.

No que diz respeito a especificações, a Harley-Davidson LiveWire é capaz de ir dos 0 aos 10km/h em apenas 3,5 segundos e tem uma autonomia para 185 quilómetros antes de ter de recarregar novamente.