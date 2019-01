Grupo BMW vendeu mais de 140 mil automóveis electrificados em 2018

O Grupo BMW vendeu um total de 142.617 veículos eléctricos e híbridos em todo o mundo no ano passado. O número representa uma subida de 38,4% face a 2017.

O entusiasmo é tanto que o grupo automóvel alemão espera mesmo alcançar a marca dos 500 mil veículos electrificados no final deste ano.

"Desde o lançamento do BMW i3, em 2013, o Grupo BMW tem aumentado rapidamente as vendas de veículos eletrificados. Com mais de 140 mil unidades entregues em 2018 voltámos a alcançar as nossas metas ambiciosas", refere o CEO do grupo, Harald Krüger, através de uma nota de imprensa.

"Estou confiante de que no final deste ano teremos meio milhão de veículos electrificados nas estradas", acrescenta.

Mais de metade das vendas foram no mercado europeu, com 75 mil veículos eléctricos e híbridos plug-in vendidos, o que conferiu ao grupo alemão um quota de mercado de 16% neste segmento. Contas gerais, 6% das vendas das marcas do grupo - BMW e Mini - foram em carros desta categoria.

Para 2019, o grupo tem em carteira o lançamento de vários novos modelos de híbridos plug-in, incluindo a nova geração do BMW X5 plug-in e o novo BMW Série 3 plug-in. Também este ano deverá ser apresentado o Mini Electric, o primeiro 100% eléctrico da marca.