Honda Urban EV pode estar a chegar

​Apresentado como conceito pela Honda, em 2017, o compacto elétrico Urban EV não deve demorar a entrar em produção.

O site Motor 1, no Brasil, revela que o modelo foi 'apanhado' em testes de durabilidade, e já tem direito a uma página exclusiva no site da marca, no Reino Unido. É certo que ainda são usadas fotos do protótipo, mas o movimento indica novidades para breve.

A Honda não esconde as suas altas expectativas em relação ao veículo final.

"Este carro eléctrico compacto e inovador, com emissões zero, é uma versão moderna do Honda Civic original e abriremos reservas no início de 2019", lê-se.

A marca destaca a autonomia de 160 km, mais do que suficiente para as deslocações diárias em cidade.

Com uma plataforma desenvolvida exclusivamente para os eléctricos da marca, o Urban EV de produção não deve mudar muito em relação ao protótipo. A expectativa é que as linhas gerais sejam mantidas, com foco no toque retro e linhas rectas.