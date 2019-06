Ainda não está no mercado e já é sucesso de vendas

O primeiro modelo totalmente eléctrico da Honda ainda não passou da fase de protótipo mas já foi apresentado ao público. Só na Europa já se fizeram 25 mil reservas do modelo.

A Honda anunciou que o seu pequeno automóvel eléctrico já tem 25.000 pedidos prioritários oriundos de toda a Europa. Um sucesso de certa forma inesperado, que surpreende ainda mais se tivermos em conta que ainda não existe sequer versão definitiva…

O Honda-e, que é, na verdade, o primeiro modelo 100% eléctrico na história da marca japonesa, foi revelado como protótipo no Salão de Genebra, trata-se de um citadino de tracção traseira que deverá estar equipado com potente motor elétrico.

Um website dedicado a reservas on-line permite aos potenciais interessados na aquisição do veículo para solicitar a sua reserva sob pagamento de uma quantia reembolsável de 800 libras (pouco mais de 900 euros). Os clientes poderão concluir a compra até final deste ano e as primeiras entregas do veículo estão previstas para arrancarem na primavera de 2020.

O primeiro Honda compacto com plataforma para automóveis elétricos oferece autonomia para cerca de 200 km e dispõe de carregador com capacidade para receber 80% da bateria em 30 minutos.