Honda revela mais detalhes sobre o seu carro eléctrico

O Honda 'e' começará a ser vendido no mercado europeu no final de 2019.

O Honda 'e' chegará ao mercado europeu no final do ano mas, apesar disso, continua a saber-se pouco sobre este carro eléctrico da marca japonesa. Não querendo deixar os clientes na ignorância, a Honda decidiu partilhar alguns detalhes e especificações sobre o 'e'.

Conta o Engadget que o Honda 'e' terá tração traseira e suspensão individual para cada roda, o que permitirá uma condução mais confortável. A diversão em conduzir o Honda 'e' também parece estar garantida com o facto da bateria de 35.5kWh estar posicionada ao centro do carro, o que fará com que o centro de gravidade contribua para uma maior estabilidade e tração.

Sobre a bateria, esta terá uma autonomia de 200km e será possível recarregar 80% da carga em apenas 30 minutos.

Câmaras em vez de espelhos

Outra das novidades que este modelo irá trazer para o mercado será a ausência de espelhos retrovisores nas portas propondo trocá-los por câmaras.

Estas câmaras transmitem imagens em direto para ecrãs no painel do controlo, com a Honda a explicar que a decisão se prendeu com a intenção de tornar o carro mais intuitivo e natural para o condutor.

“Quando desenhamos um carro com pequenas câmaras externas em vez dos tradicionais espelhos laterais, examinamos a trajectória de como a cabeça se movimenta quando olhamos para eles enquanto conduzimos. A percentagem do movimento de cabeça necessário para olhar para os ecrãs é praticamente idêntico ao dos espelhos laterais tradicionais, sendo que estão localizados em sítios ligeiramente diferentes. Portanto, o ângulo de movimento da cabeça seria feito de uma forma similarmente neutra”, pode ler-se na explicação da Honda.