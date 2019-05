EuroNCAP: 7 modelos com 5 estrelas na segurança

Os resultados dos mais recentes testes de segurança efectuados pelo Euro NCAP revelaram sete modelos a ganhar a mais alta classificação de segurança.

O Euro NCAP publicou esta quarta-feira as classificações de segurança de sete novos veículos, entre os quais três deles a surgir pela primeira vez nas tabelas de resultados: o primeiro modelo totalmente eléctrico da Audi, o e-tron, o suv mais pequeno da Volkswagen, o T-Cross, e o híbrido Lexus UX.

O Euro NCAP também divulgou os resultados do novo Mazda 3, do Renault Clio V e do mais recente Toyota Corolla e RAV4. Todos os sete carros atingiram a classificação máxima de cinco estrelas em relação aos requisitos de teste mais recentes.

À medida que vão surgindo novos modos de energia no sector automóvel, tal vai se reflectindo nos testes de segurança: quatro veículos do mais recente lote de testes estão fora das categoriais gasolina ou diesel. O novo 4x4 da Audi foi avaliado como totalmente eléctrico e vai poder ser comparado ao modelo 3 da Tesla, previsto para o final deste ano, o I-Pace da Jaguar e o Nissan Leaf da Nissan testados no mesmo regime de testes em 2018. Já os nipónicos Corolla, RAV4 e UX são veículos híbridos.

O substituto do Auris na Europa, agora de novo designado por Corolla, foi testado nas variantes 3 volumes e hatchback, em cooperação com a organização congénere do Euro NCAP para a Ásia, a Australasian NCAP. Em ambas as versões, o Corolla obteve o mesmo resultado completo de 5 estrelas. Também categoria Hatchback, encontramos o Clio V e seu rival, o Mazda 3. Ambos tiverem resultados excepcionais nos testes de Protecção dos Ocupantes Adultos e Ocupantes Infantis, o que os torna em apostas muito promissoras para serem os melhores na categoria Pequeno Carro Familiar. O novo VW T-Cross é um pequeno crossover baseado no Polo, já testado em 2017. Embora o Polo já ofereça muitos recursos de segurança, o T-Cross adiciona um suporte assistência de faixa de rodagem que ajuda a evitar saídas inadvertidas da faixa.

Para o secretário-geral do Euro NCAP, Michiel van Ratingen, “é encorajador ver que todos os construtores se saíram bem nos testes, independentemente do tipo de motorização ou combustível apresentado. Os carros novos no mercado continuam a oferecer tecnologia mais avançada como padrão, sistemas que não eram considerados sequer uma opção há poucos anos. Os fabricantes de automóveis devem responder em todos os níveis às expectativas dos consumidores, mas adicionar mais segurança é muitas vezes imposto pelas condições do mercado. Apesar disso, vemos a mais recente tecnologia de segurança de última geração a ser aplicada de série em muitos dos carros familiares mais vendidos na Europa. ”