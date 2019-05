A sexta geração do Corsa chega electrificada no mais alto nível

A sexta geração do Opel Corsa chegará ao mercado carregada de importantes novidades. Uma das mais relevantes que o popular utilitário da Opel estreará é uma versão totalmente eléctrica. Trata-se do novo Opel Corsa-e, que agora já é oficial. O fabricante alemão revelou de maneira oficial a versão 100% eléctrica que poderá ser encontrada na linha do novo Corsa.

Com mais de 13.6 milhões de unidades fabricadas desde sua apresentação mundial em 1982, o Opel Corsa se tornou um dos pilares centrais da linha da Opel. Agora, com a mudança de geração, a marca espera ter êxito ao contar com o respaldo do Grupo PSA. A marca abrirá o livro de pedidos do novo Corsa-e nas próximas semanas. Mais adiante fará o mesmo com as versões diesel e gasolina.

Embora a Opel tenha apresentado recentemente o seu primeiro veículo híbrido plug-in, o Opel Grandland X Hybrid4, a verdadeira aposta da empresa na mobilidade eléctrica vem através do novo Opel Corsa-e. Debaixo do capô deste carro eléctrico se encontra um motor de 100 kW (136 cv) e 260 Nm de torque máximo, alimentado pela energia armazenada em uma bateria de iões de lítio de 50 kWh.

De acordo com o ciclo WLTP, homologa uma autonomia de 330 quilómetros. Graças a esta mecânica, o Opel Corsa-e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8.1 segundos. A bateria está coberta por uma garantia de oito anos e pode ser carregada 80% em somente 30 minutos usando um ponto de carga rápido. O estado da carga pode ser verificado através do aplicativo myOpel para telefones móveis.

O condutor terá a possibilidade de escolher entre três modos de condução: Normal, Eco e Sport. O modo Sport aumenta notavelmente a dinâmica de condução, embora a autonomia seja reduzida. Pelo contrário, o modo Eco permite maximizar ao máximo a autonomia disponível sem que possa afectar o conforto.

O Corsa-e mede 4.06 metros e em seu interior pode acomodar cinco passageiros adultos. Com relação ao seu antecessor, a linha de tecto é 48 mm mais baixa. A posição de condução é mais baixa, o que aumenta a sensação de condução esportiva.

Quanto ao interior do Opel Corsa-e, surge um habitáculo onde a grande sensação de qualidade e a tecnologia estarão presentes em diversos aspectos. O digital abre caminho na sexta geração do Corsa e, em especial na versão eléctrica. O sistema de infotainment Multimedia Navi vem associado a uma tela táctil de 7 polegadas, mas se a opção for pelo sistema topo de linha Multimedia Navi Pro, a tela crescerá até as 10 polegadas.

Tampouco passam por alto o quadro de instrumentos digital e os diferentes serviços digitais online que permitirão consultar informações úteis para a condução, como o estado do tráfego em tempo real. E falando de equipamento tecnológico, entre as características mais chamativas do novo Corsa-e estão os faróis adaptativos matriciais IntelliLux LED.

Os sistemas de assistência à condução também terão um papel relevante podendo oferecer o assistente de reconhecimento de sinais de tráfego, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa, assistente de ângulo morto e a câmara de visão traseira.