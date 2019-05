Capacete luminoso melhora segurança para motociclistas

Dadas as limitações de tamanho dos veículos de duas rodas, o capacete do motociclista acaba por tornar-se a parte mais visível do conjunto da moto e da pessoa ao seu comando. Por isso, para melhorar a segurança dos motociclistas, o designer Joe Doucet criou um conceito para um capacete luminoso, chamado Sotera, que muda de cor conforme a velocidade da moto.

O capacete Sotera tem um estilo retro, aberto no queixo, mas com um visor que cobre toda a cara. Mas o mais importante é que está equipado com um sistema de LED ligado a um acelerómetro, que reveste toda a zona inferior do capacete, visível ao longe como uma barra luminosa. O capacete começa cinzento, tornando-se branco à medida que a moto acelera, e passando para vermelho, como se fosse uma luz de travão, quando o veículo perde velocidade, seja por travagem ou desaceleração.

O Sotera ainda não está à venda, nem tem data prevista de lançamento, mas o seu criador Joe Doucet espera que a tecnologia utilizada seja de interesse para os construtores de acessórios de motos. Mesmo com a abertura no queixo, o Sotera não deixa de ser seguro, recorrendo a materiais leves e resistentes como kevlar e policarbonato para proteger a cabeça do utilizador. Essencialmente, um construtor teria apenas que integrar nos seus próprios designs (Doucet escolheu o capacete clássico para mostrar que não afecta a beleza do objecto) o sistema de LED e o acelerómetro, oferecendo um produto mais seguro aos seus clientes.