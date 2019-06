SQ8. A nova bomba da Audi

Com motor V8 biturbo diesel o novo SUV da Audi chega a Europa no final do verão.

O motor V8 Diesel 4.0 biturbo debita 435 cv e 900 Nm (às 1000 rpm). O modelo integra um módulo híbrido de 48V, com baterias de iões de lítio colocadas sob piso da mala, sistema que permite desligar o motor até 40 segundos a velocidades entre os 55 e os 160 km/h, graças a um alternador reversível. Em desaceleração, o V8 desliga-se a partir dos 22 km/h. Se, por um lado o SQ8 estará devidamente adaptado aos novos tempos, por outro a engenharia divulgou detalhes que colocam o carro ao nível da exigência que se espera da gigante alemã. Casos da suspensão a ar regulável ao modo de condução e vários modos de condução, no já conhecido Audi Drive Select. Associado à caixa automática de oito velocidades, Tiptronic, o motor a gasóleo do SQ8 acelera de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, tendo uma velocidade máxima limitada electronicamente a 250 km/h. As rodas de série tem um aro 21 mas o pacote de opcionais poderá incluir rodas aro 22, faróis em Matriz de LED, pinças de travão vermelhas, com sistema de carbono e cerâmica.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.