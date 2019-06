XCeed, o crossover compacto da Kia

​A Kia revelou o novo XCeed, um crossover compacto, que parte da berlina de cinco portas, Ceed.

Alternativa desportiva aos SUV tradicionais, o XCeed oferece uma posição de condução elevada, ao jeito de um SUV tradicional, e uma visão da estrada mais clara do que um 'hatchback' familiar convencional.

Os overhang dianteiros e traseiros são maiores em 25 e 60 mm e o XCeed é 26 mm mais baixo que o modelo de referência. A altura ao solo sobe 42 mm

Há faróis diferentes, pára-choques e grelha novos e barras de tejadilho prateadas. Vai ser possível escolher entre 12 cores e jantes de 16'' e de 18″.

No interior o novo modelo conta com um painel de instrumentos digital com um ecrã de 12,3 polegadas de alta resolução, controlado pelo volante.

Ainda no interior, destaque para o sistema UVO Connect que disponibiliza os serviços Kia Live e surge equipado com um ecrã opcional de 10,25 polegadas.

A nível de motores, o XCeed vai contar com três motores a gasolina e dois Diesel. A gama inclui um 1.0 litros de 3 cilindros com 120 CV, um 1.4 litros TGD-i de 4 cilindros e 140 CV e o 1.6 litros T-GDI de 204 CV na versões GT.

No caso dos Diesel, a escolha recai no 1.6 CRDi de 115 e de 136 CV.

O XCeed estará ainda disponível com um motor híbrido plug-in, lá para 2020.