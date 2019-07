Renault regressa ao passado e apresenta um 'concept' de 4L eléctrico

O design é praticamente indistinguível da versão original. As grandes mudanças estão no interior.

Com a indústria automóvel a passar por uma fase de mudança com uma crescente electrificação e desenvolvimento de condução autónoma, as grandes fabricantes são obrigadas a olhar para o futuro para perceberem o que farão nas próximas décadas. É este olhar em frente que as leva muitas vezes a olhar para o seu passado, procurando compreender a identidade da marca.

Foi precisamente isso que fez a Renault que, levada pelos exemplos da Mini, decidiu revelar um ‘concept’ do icónico 4L. Como pode ver pelas imagens acima, a estética é praticamente idêntica à versão original salvo por algumas diferenças, que começam por ser evidentes pela ausência da manete de mudanças, substituída por três botões junto ao volante.

No interior encontramos não um motor movido a gasolina mas sim um motor elétrico igual ao do Twizy, com 17 cavalos e uma velocidade máxima de 80km/h ideal para as grandes cidades.

Conta o CNet que este modelo se chama ‘e-Plein Air’ e trata-se de um ‘concept’ ilustrativo da visão da Renault para os próximos anos. De notar que isto não significa que a Renault tenha planos para fazer chegar ao mercado um 4L eléctrico mas que, isso sim, está aberta a estudar essa hipótese. A concretizar-se, significa que o motor eléctrico poderia ter mais potência e uma autonomia superior mas, nesse caso, os fãs da marca terão de se pronunciar favoravelmente.