Renault vai lançar versão desportiva do Zoe

A Renault quer lançar uma versão RS do Zoe nos próximos três anos e adiantar-se à concorrência na comercialização de subcompactos eléctricos desportivos.

A versão Renault Sport (RS) do Zoe tem sido noticiada como bastante provável, desde que a montadora francesa lançou o ‘concept’ Zoe e-Sport EV. Aparentemente, a Renault estará à espera do momento certo para avançar com o desenvolvimento do veículo, de acordo com Ali Kassai, chefe de estratégia de produtos da empresa, em declarações à revista Autocar.

"Precisamos de encontrar uma maneira de tornar socialmente aceitável a paixão por carros de elevadas performances”, afirmou Kassai. "Acredito que a Renault está em melhor posição para encontrar esse caminho, devido à nossa história como líder em veículos eléctricos e também pela nossa tradição em desportivos compactos", justificou o mesmo responsável.

"Estamos a pensar nisso [no lançamento de um subcompacto desportivo eléctrico] há muito tempo", admitiu Kassai. “Isso acontecerá no dia em que os obstáculos tecnológicos forem removidos. Isso significa elevadas prestações, mas também sustentabilidade e eficiência energética”, explicou.

Quando questionado sobre a estimativa de data de estreia do eventual Zoe RS, Kassai foi peremptório: “Tem de ser a curto prazo, porque somos os líderes em veículos eléctricos e temos de acompanhar o ritmo do mercado. Espero que daqui a três anos”.

A Renault, no entanto, também não desistirá dos modelos RS com motor de combustão. "Não vamos decepcionar os nossos fãs", acrescentou Kassai. "Enquanto pudermos oferecer esses carros, em termos de regulamento de emissões, fá-lo-emos".