Mustang faz 55 anos e Ford celebra com edição especial

O primeiro Ford Mustang chegou às ruas em 1964. Agora, para celebrar os 55 anos do modelo, a Ford vai lançar uma edição especial na Europa.

Assente no motor V8 de 5.0 litros e 450 CV, este Mustang55 integra características únicas em termos de estilo exterior, incluindo um capot específico com faixas laterais, insígnias e um spoiler traseiro opcional, em conjunto com um interior retocado para ambiente mais Premium.

Disponível nas variantes fastback e descapotável, a nova edição especial Mustang55 surge com pequenas alterações no design, ostentando faixas em preto no capot e nas secções laterais inferiores, cor que também é aplicada no tejadilho (variantes fastback) e jantes de liga leve de 19 polegadas em preto brilhante. Quando pintado na cor Shadow Black, o Mustang55 ostenta faixas prateadas; nas versões descapotáveis o tejadilho é em tecido e também em preto.

As encomendas começam já em Agosto.