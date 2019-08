Toyota vai fazer eléctricos em conjunto com a chinesa BYD

A Toyota e a BYD anunciaram a assinatura de um acordo para o desenvolvimento conjunto de veículos 100% eléctricos (Battery Electric Vehicles – BEV).

As duas partes irão desenvolver em conjunto sedans e SUV em plataforma rebaixada, bem como baterias para esses mesmos veículos e outros, com o objectivo de lançá-los no mercado chinês sob a marca Toyota na primeira metade de 2020.

Para diminuir os efeitos do aquecimento global, tanto a BYD como a Toyota procuram reduzir as emissões de CO2 promovendo o uso generalizado de BEV. Para atingir esse objectivo, ambas as empresas acreditam que é necessário deixar de lado a sua rivalidade e colaborar. Deste modo, as duas empresas concordaram em desenvolver conjuntamente BEV.

No futuro, a BYD e a Toyota irão usar veículos electrificados e tecnologias de desenvolvimento de baterias que adquiriram através dos modelos que irão lançar no mercado e irão trabalhar juntos para desenvolver BEV que são atraentes para os clientes promovendo, ainda mais, a sua ampla adopção.