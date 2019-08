Volkswagen ID.R bate recorde em Nurbürgring

O hipercarro eléctrico Volkswagen ID.R continua a bater recordes nos vários circuitos que pisa, incluindo de Nurbürgring, na Alemanha. Contudo, desta vez a novidade está na eficiência conseguida ao longo deste feito!

Segundo a própria Volkswagen, o seu hipercarro conseguiu completar a volta rápida com uma fracção da energia necessária para o fazer num carro com motor de combustão interna!

No passado mês de Junho, o Volkswagen ID.R bateu o recorde em Nurbürgring para carros eléctricos. Os números são avassaladores: 6 minutos e 5,336 segundos para completar o traçado do “Inferno Verde” com 20,8 km de extensão. O hipercarro eléctrico conseguiu realizar a sua volta mais rápida com uma velocidade média de 204,96 km/h.

Não obstante, para além das prestações do veículo, a novidade prende-se na sua eficiência! Segundo a fabricante de automóveis alemã, o Volkswagen ID.R conseguiu realizar a sua volta rápida em Nurbürgring recorrendo a apenas 24,7 kWh de energia! Tomando como referência de comparação o Porsche GT3, o ID.R não só é mais rápido como apenas precisou de um quarto da energia para completar a sua volta.

A eficiência da mobilidade eléctrica é cada vez mais notável. O rendimento conseguido através da energia fornecida é, sem dúvida, uma das vantagens dos carros eléctricos e o Volkswagen ID.R recorre a tecnologias ainda mais extraordinárias que no futuro poderão estar presentes nos carros de estrada!

Veja o vídeo.