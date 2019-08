Toyota prepara frota de veículos electrificados para os Jogos Olímpicos

Apesar disso, a empresa nipónica pode ter dificuldades saciar as necessidades de mobilidade.

A Toyota anunciou que pretende disponibilizar 3,7000 produtos de mobilidade ou veículos na cidade de Tóquio, Japão, durante o período dos Jogos Olímpicos em 2020.

Mais ainda, a tecnológica nipónica admitiu que 90% destes veículos será “electrificado”, o que significa que poderão ser completamente eléctricos ou híbridos, seja por via de hidrogénio ou gás. Sobre o tipo de produtos de mobilidade, farão parte do catálogo da Toyota todo o tipo de veículos como carros, autocarros e até scooters.

Apesar da robusta e variada frota, a Toyota é capaz de ter problemas em conseguir assegurar as necessidades de mobilidade durante o evento desportivo. Diz o The Verge que a organização espera precisar de dois mil autocarros por dia junto às arenas com o dobro deste número de motoristas.