Muitas ausências num salão muito eléctrico

É já na próxima semana que o Salão de Frankfurt abre portas e será nesse palco que as mais variadas marcas vão apresentar algumas das principais novidades para o mercado automóvel num futuro mais ou menos próximo.

A electrificação dos mais variados modelos, desde novos modelos como o Honda-e a modelos existentes como o Mini Cooper, mostra que ninguém fica indiferente a esta nova tendência do mercado.

É por isso que modelos totalmente eléctricos ou híbridos vão marcar presença em quase todos os stands das marcas que vão a Frankfurt para participar no Salão Automóvel.

No entanto, é também cada vez mais evidente o afastamento de alguns dos construtores em relação aos tradicionais salões automóveis, com o certame alemão a primar pela ausência de nomes como os do grupo Fiat Chrysles Automobiles (Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Jeep), PSA (Citroën, DS e Peugeot), Ferrari, Infiniti, Nissan, Kia, Mazda, Lexus e Toyota.