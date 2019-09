Bollinger é TT em estado puro

Construtora norte-americana vai lançar em breve os seus dois primeiros modelos: um jipe e uma pick-up. Exclusivamente eléctricos prometem emoções fortes a quem os quiser levar para fora de estrada

Com a massificação dos motores eléctricos era apenas uma questão de tempo até que também os todo-o-terreno cedessem à tentação de apostar nestas novas motorizações.

A Bollinger, uma empresa americana sediada em Nova Iorque, criou o B1 e o B2. Um jipe e uma pick-up com motores eléctricos que prometem continuar a garantir grandes performances fora de estrada e sem os problemas dos elevados consumos de combustíveis tão comuns neste tipo de condução.

O B1 chegará ao mercado ainda antes do final do ano, com dois motores elétricos que debitam 458 kW (623 CV) e 905 Nm. A bateria tem 120 kWh de capacidade, mas a marca não revelou ainda valores oficiais de autonomia, garantindo que no estágio de desenvolvimento atual o modelo percorre 320 km com uma carga. A aceleração de 0 a 100 km/h faz-se em menos de 5 segundos, a velocidade máxima está limitada a 160 km/h.