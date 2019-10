Ford começa a construir o Puma

Fábrica da empresa norte-americana na Roménia vai começar a construir o Puma.

A Ford contratou 1700 trabalhadores para a sua fábrica em Craiova, Roménia, tendo em vista a produção do Puma que depois de ter nascido como um modelo desportivo agora assume a forma de um SUV compacto.

Para além da contratação dos referidos 1700 trabalhadores a empresa investiu cerca de 200 milhões de euros na unidade fabril assim suportando a produção do novo Puma, agora um crossover com motorização semi-híbrida.

O novo Ford Puma é um dos oito modelos electrificados que a Ford está a trazer para o mercado europeu em 2019. No início do presente ano a Ford anunciou que cada novo modelo Ford de passageiros incluiria, na sua gama, uma opção electrificada – mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid ou 100 por cento eléctrica. A companhia aponta para que, até ao final de 2022, as mecânicas electrificadas representem mais de metade dos veículos de passageiros vendidos por si.