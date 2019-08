Ford inspira-se no Mustang para construir o seu primeiro SUV eléctrico

O Salão Automóvel de Los Angeles, que se realiza entre 22 de Novembro e 1 de Dezembro, poderá ser o palco para o lançamento do primeiro SUV eléctrico da Ford. As semelhanças com o Mustang são evidentes.

Sobre este reforço de peso para o catálogo da Ford sabe-se que fará jus à dinâmica desportiva do mais célebre carro da marca americana, será eléctrico, com autonomia para cerca de 500 quilómetros com a carga completa da bateria. E ainda que competirá directamente como Tesla Model X e Audi e-tron. A designação oficial deste novo modelo ainda não foi divulgada. Para já é conhecido apenas como CX430. A ideia é que o modelo seja posicionado ao lado da próxima geração do Escape/Kuga, sendo, porém, uma proposta mais voltada para performance. A plataforma em que este SUV será construído é a que é actualmente usada no novo Focus, que desfruta de bastante flexibilidade, mas oferece como padrão tracção dianteira (característica que vai de encontro à proposta de relacionar o novo SUV ao Mustang). Apesar disso, o visual carregará clara inspiração desportiva, facto que fica evidente no aspecto muscular da carroçaria e nas típicas luzes traseiras formadas por três peças individuais. A ideia da Ford é apresentar o modelo oficialmente em 2019, em princípio durante o Salão Automóvel de Los Angeles, e colocá-lo à venda em 2020.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.