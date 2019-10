Vem um novo Yaris a caminho

A Toyota apresentou as primeiras imagens e informações oficiais da nova geração do Yaris. Modelo vai ter um motor a gasolina e outro híbrido.

O fabricante japonês reduziu o comprimento total do utilitário em 5 mm, mas ao mesmo tempo aumentou a distância entre eixos em 50 mm.

A Toyota aplica a plataforma TNGA pela primeira vez em carros compactos o que permitiu uma redução de 40 mm na altura total do veículo, sem comprometer o espaço interior, pois o condutor e passageiros estão sentados mais próximos do solo (o banco do condutor está mais baixo e mais para trás (60 mm em comparação com o Yaris actual).

A altura reduzida do capot contribui para uma melhor visão do condutor. A adição de 50 mm à largura do carro gera mais espaço na frente e na traseira, enquanto o aumento da largura das vias dianteira e traseira aumentam a aparência mais larga e mais baixa da nova geração Yaris. O centro de gravidade do novo veículo está 15 mm mais baixo do que o modelo actual.

No interior, as informações são apresentadas ao condutor a partir de três fontes interligadas: o ecrã central Toyota Touch, um ecrã TFT multi-informações no painel de instrumentos e um “head-up display” de 10 polegadas, e o tamanho do volante foi reduzido e está mais próximo do condutor, com um aumento no ângulo de inclinação.

A nova tecnologia híbrida de quarta geração da Toyota faz a sua estreia na principal motorização do novo Yaris. Este sistema 1.5 Hybrid Dynamic Force é derivado directamente dos sistemas híbridos maiores de 2,0 e 2,5 litros que foram introduzidos nos novos modelos Corolla, RAV4 e Camry.

O sistema híbrido apresenta o novo motor a gasolina 1.5 de três cilindros em ciclo de Atkinson, com regulagem variável de válvulas. Assim como nos motores equivalentes de quatro cilindros de 2.0 e 2.5L, beneficia de medidas específicas para reduzir o atrito interno e as perdas mecânicas e optimizar o desempenho da combustão.

A caixa foi totalmente redesenhada, adoptando uma nova estrutura de eixo duplo que o torna mais compacto (9%). O resultado é um conjunto de engrenagens com baixas perdas e dimensões mais compactas.

O sistema também adopta uma nova bateria de iões de lítio com um aumento na entrega da potência que permite uma aceleração mais rápida do veículo. Além de mais poderosa, a nova bateria é 27% mais leve que a bateria de hidretos metálicos de níquel que substitui.

O novo Yaris também estará disponível com motor a gasolina de 1 litro com três cilindros.