Chetak, a scooter eléctrica que vem da Índia

A Bajaj, uma das maiores construtoras de motos na Índia (4.ª a nível mundial…!), tenta o assalto definitivo ao mercado europeu com o lançamento da versão eléctrica da popular Chetak, scooter desenhada sob licença da Piaggio e que era réplica fiel da popularíssima Vespa, descontinuada em 2005.

Quase 15 anos depois, a marca indiana ressuscita o modelo, mas agora com motor elétrico de origem Bosch instalado na roda traseira e a debitar 4 kW (5,36 cv), o suficiente para atingir 90 km/h de velocidade máxima. Sobre a bateria, a Bajaj optou por não revelar quaisquer especificações técnicas, anunciando autonomia para cerca de 100 quilómetros, seleccionando-se o modo de condução mais económico. O modelo dispõe de um segundo programa, Sport, para andamentos mais despachados, que implica redução de cerca de 15 km no valor da autonomia.

O design foi actualizado com recurso a elementos de estilo que estão mais de acordo com as tendências atuais do mercado. E na lista de equipamentos podem encontra-se itens como o sistema de regeneração de travagem, painel de instrumentos digital, sistema de iluminação por LED e conectividade via Bluetooth.

O preço será, sem dúvida, o trunfo mais importante desta novidade no mercado das duas rodas, estando o início da comercialização previsto para meados do próximo ano, por menos de 2000 euros.