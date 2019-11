SEAT vai fabricar motos

A Seat vai entrar no mercado das motos, confirmando o acordo com a empresa espanhola Silence, para a produção de scooters 100% eléctricas que serão comercializadas pela marca espanhola de automóveis do Grupo Volkswagen.

O primeiro protótipo será revelado na edição deste ano do Smart City Expo World Congress, certame que decorre em Barcelona a partir do dia 19 deste mês.

As primeiras informações confirmadas pelos dois fabricantes indicam que a nova e-scooters será equivalente a uma moto com motor de 125cc, com preços que deverão rondar os 6.000 euros.

Neste contexto, Luca de Meo, presidente da Seat, afirmou que o continuo crescimento das grandes cidades faz com que conseguir uma mobilidade eficiente seja um dos principais objectivos» do fabricante. «Hoje damos mais um passo na nossa estratégia de micromobilidade urbana, confirmada a primeira e-scooter na história da marca», lembrando ainda que a apresentação se realiza em Barcelona porque é «a cidade europeia com mais motocicletas por habitante e conta com uma ampla tradição na área da mobilidade sobre duas rodas».

A Seat assumiu recentemente a intenção de liderar a estratégia de micromobilidade no seio do Grupo Volkswagen, com uma gama de inovadoras propostas que inclui serviços de carsharing como a recém-apresentada Respiro, o prático eXS KickScooter powered by Segway, já em comercialização, ou protótipo Minimó, citadino 100% eléctrico.