Neuron EV, a pick-up eléctrica para colocar a Tesla em sentido

Na Califórnia estão sedeadas algumas das mais excitantes empresas na área da electrificação do automóvel.

A Neuron EV, companhia que conta com capital chinês, não é apenas mais uma. E a prová-lo está este espectacular T-One, já na fase de protótipo funcional.

Segundo a marca, o T no nome de baptismo é a inicial de Truck, um dos mais apreciados formatos no lado de lá do Oceano Atlântico, One refere-se a versatilidade, já que trata de veículo que pretende ser vários em um.

Apresentada pela primeira vez na edição deste ano do salão automóvel de Shanghai, o primeiro rival para o Tesla Cybertruck está pronto.