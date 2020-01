Motores eléctricos da Maserati vão fazer barulho

Um dos alertas que tem sido feito contra os carros eléctricos é sobre os perigos que podem surgir por causa da ausência de ruído daqueles motores. Pois bem… a Maserati resolveu tratar disso.

A Maserati iniciou a fase de testes de motorizações electrificadas para futuros automóveis da marca, na sequência dos planos de electrificação da sua gama já anunciados pelo fabricante italiano.

Protótipos equipados com estreantes motores 100% eléctricos desenvolvidos no novo Laboratório de Inovação da Maserati, em Modena, durante esta fase experimental, submetem-se, entre outras afinações, à da sonoridade artificial que caracterizará os motores alimentados por bateria deste construtor do Grupo FCA.

“Os modelos com motorização eléctrica terão um som distinto, pois sempre este foi desde sempre uma referência em todos os veículos Maserati com propulsores térmicos”, afirma a Maserati.

Os testes realizados em diferentes condições de utilização dos veículos, em estrada e em pista, fornecerão dados importantes para o desenvolvimento e afinações finais dos novos motores eléctricos, que serão utilizados por futuros modelos da gama da marca do tridente. Os novos Maserati GranTurismo e GranCabrio serão os primeiros modelos a adoptar soluções 100% eléctricas, produzidos na fábrica de Turim.