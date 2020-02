E da Rússia chega um camião autónomo

O nome Gruzovik, que literalmente significa camião em russo derivou em Gruzovikus, um projecto que tem como missão apresentar um pesado eléctrico, autónomo, para transportar mercadorias.

Não é mais que um exercício de design, baseado num futuro em que os veículos autónomos terão a liberdade de circular sem humanos na cabine. Nesse sentido, e após 43 dias de trabalho, a equipa do Art Lebedev Studio mostrou um surpreendente conceito.

Os pesados de mercadorias não precisam ser feios, com um design desengonçado. A ideia é num futuro próximo, estes veículos terem estética aprimorada.

Foi com essa ideia em mente que o estúdio de design Art Lebedev Studio criou o concept Gruzovikus.

Sem perder a usabilidade, este design apresenta-se com uma estrutura fina, ao ponto de formar um L quando visto de lado. Não tem janelas ou portas, porque não precisa de nenhuma. Tudo o que tem é um ecrã gigante na sua frente que abriga por trás todo o sistema de computação, sensores, câmaras e outras tecnologias necessárias para tornar seguras as viagens de longa distância.

"Hoje em dia, um camião parece um tijolo, com qualidades aerodinâmicas horríveis. O Gruzovikus possui um ecrã aerodinâmico na frente que separa os fluxos de ar e protege os lados da sujidade. Situa-se no eixo dianteiro, adicionando estabilidade à plataforma",revela a Art Lebedev Studio no site oficial.

Por ser eléctrico e autónomo, também é extremamente eficiente e mais barato de operar. Ao contrário do actuais camiões, este veículo irá trazer às empresas mais tempo de serviço, mais controlo do transporte, menos manutenções e mais facilidade de gestão das frotas.