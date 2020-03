Covid-19 faz Salão Automóvel de Nova Iorque ser adiado para Agosto

A organização já avançou com as novas datas. Nova Iorque segue, assim, os passos do Salão de Genebra que também foi suspenso.

A organização responsável pelo Salão Automóvel de Nova Iorque decidiu adiar o evento devido a preocupações com o Covid-19 (coronavírus). Originalmente previsto para ter lugar entre os dias 10 e 19 de Abril, o evento realizar-se-á agora em Agosto. “Estamos a tomar esta atitude extraordinária para ajudar a proteger os visitantes e todos os participantes do coronavírus”, pode ler-se no e-mail enviado aos visitantes pelo presidente do Greater New York Automobile Dealers Association, Mark Schienberg. O Salão Automóvel de Nova Iorque realizar-se-á agora entre os dias 28 de agosto e 6 de Setembro, sendo que haverá os dias 26 e 27 de Agosto serão dedicados à imprensa, conta o Engadget.

