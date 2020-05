POIMO, a scooter que é uma mochila

A ideia é, no mínimo, original e junta o conceito de mobilidade com a protecção do meio ambiente. Um grupo de investigadores japoneses da Universidade de Tóquio criou a POIMO, uma scooter pensada para ser transportada na mochila e que pode ser insuflada em pouco mais de um minuto.

A POIMO (abreviatura de Portable Inflatable Mobility) é veículo de 4 rodas elétrico e possui cinco componentes sólidos e destacáveis: dois conjuntos de rodas (de 6 polegadas atrás e 8 polegadas à frente), um motor elétrico, uma bateria e um guiador, que é um controlo remoto.

O corpo desta scooter é fabricado principalmente com poliuretano termoplástico (TPU), que já é usado para fabricar produtos como colchões de ar. No entanto, este protótipo ainda pesa cerca de 5,5 kg no total. Razão pela qual os seus investigadores continuam a desenvolver melhoramentos, a fim de reduzir o peso nos protótipos subsequentes.

“Acreditamos que nossa mobilidade insuflável, que é diferente dos sistemas de mobilidade existentes e cria novos relacionamentos com as pessoas, será útil para a cidade no futuro”, referiu RyumaNiiyama, parte da equipa de desenvolvimento da Universidade de Tóquio.

No entanto, a POIMO é ainda um protótipo. Assim, na versão final, o aspeto poderá ser ligeiramente diferente. Além do aspeto final, o que também é desconhecido é o preço e a data do lançamento no mercado.

Veja o vídeo