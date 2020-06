Nikola Badger: A pick-up eléctrica a hidrogénio que oferece quase 1000 km de autonomia

O mercado das pick-ups nos Estados Unidos será muito forte nas próximas décadas. Conforme temos visto, são várias as marcas a desenvolver veículos eléctricos para este segmento. A Tesla, Ford e GM são exemplos de empresas que estão a apostar forte neste tipo de veículo. Agora surge a Nikola, uma nova marca que promete dar luta neste segmento.

No entanto, a Nikola, que sem lançar qualquer veículo, tem marcado o mundo automóvel, promete agora uma pick-up eléctrica de hidrogénio com cerca de 1000 km de autonomia.

Trevor Milton, CEO da Nikola Motors, anunciou que a Nikola Badger, uma pick-up eléctrica, com um sistema de pilhas de hidrogénio, estará disponível em breve.

A Nikola Badger promete cerca de 966 km de autonomia e cerca de 482 km, apenas com o depósito de hidrogénio de 8 kg. A sua célula de combustível fornece até 120 kWh e dará um alcance de 485 km, graças à sua capacidade de gerar 160 kWh, rivalizando com o Tesla Cybertruck ou com o Rivian R1T, que prometem 805 km e 643 km de alcance, respectivamente.

O seu desempenho em estrada é suportado por uma transmissão eléctrica que enviará os seus 919 cv e 1.329 Nm de binário às quatro rodas. Assim, a máquina permite ir dos 0 aos 96 km/h em 2,9 segundos. Portanto, num rápido vislumbre das características, a primeira oferta da Nikola não parece nada má.

Além disso, e já que estamos a falar em números, esta quer mesmo rivalizar com a Cybertruck até no tamanho. Segundo os números apresentados, a Badger mede 5.890 mm de comprimento, 2.180 mm de largura e 1.870 mm de altura, ligeiramente maior do que o Tesla Cybertruck.