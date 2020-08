Crise mas não para todos. Porsche lidera nos lucros

​No primeiro semestre deste ano, a Porsche foi a marca europeia que mais lucrou. A construtora somou 1,23 mil milhões de euros de lucros.

Num contexto de pandemia, com grandes perdas para o sector automóvel, a Porsche mostra que, mesmo em tempos de crise, há espaço para o segmento de luxo.

O grupo PSA, que produz essencialmente veículos de gama média, surge em segundo lugar, com 517 milhões de euros. Terceiro posto para a Ferrari, com 243 milhões de euros.

No extremo oposto estão marcas que já viveram melhores dias, todas alemãs. A Volkswagen registou 2,1 mil milhões de euros de perdas, a BMW teve 1,33 mil milhões, a Audi com 640 milhões e a Mercedes com 620 milhões enfrentam tempos difíceis para recuperar destes resultados.