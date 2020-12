Volkswagen lidera projecto do Governo grego para fazer ilha de eléctricos

A Volkswagen e o Governo grego assinaram, na quarta-feira, um acordo que prevê que o grupo alemão invista na transição energética sustentável na ilha de Astypalea, no mar Egeu. O projecto visa substituir 1500 veículos com motor a gasóleo por cerca de 1000 veículos alimentados com energias renováveis.

Segundo o El País, o objectivo é tornar a ilha de Astypalea, um território apenas conhecido entre os locais, numa ilha “verde”, auto-suficiente em termos energéticos. O projecto está integrado na política de investimentos em electricidade do grupo alemão, que tem de cumprir o mínimo de emissões de dióxido de carbono traçado pelo executivo. Para Astypalea está previsto um investimento de dez milhões de dólares. Se não for prolongado, está previsto que o acordo vigore durante seis anos. O território será um local propício para que a empresa comece a testar os novos automóveis exclusivamente eléctricos que tem projectado, onde também será possível experimentar os primeiros veículos com condução autónoma, também incluídos no protocolo entre as duas entidades. O acordo prevê que nos próximos anos, na ilha grega, a Volkswagen irá substituir os 1500 veículos existentes por cerca de 1000 carros e motas eléctricas que poderão ser partilhados. A empresa alemã vai ainda construir 230 postos de abastecimento eléctrico. Ainda em termos de marcas do Grupo Volkswagen, a Seat também fará parte deste projecto, disponibilizando as suas eScooters 100% eléctricas (da marca Seat MÓ) de forma a promover a micromobilidade totalmente eléctrica na ilha. A Seat MÓ conta já com duas scooters eléctricas, o eKickscooter 25 e 65, bem como o Seat MÓ eScooter 125 e o serviço de motosharing em Barcelona.

