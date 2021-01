Peugeot 208 e 2008 vão tornar-se apenas eléctricos

Concluída a ​fusão entre o Grupo PSA e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), eis que surge também a notícia de que o Peugeot 208, um dos modelos de maior peso na oferta da marca do leão, se prepara para abandonar os motores de combustão e tornar-se exclusivamente elétrico. Tal como, aliás, o crossover 2008.

A notícia é avançada pela britânica AutoExpress, citando um documento interno da marca de Sochaux, segundo o qual os responsáveis da Peugeot terão já tomado a decisão de tornar o pequeno 208, uma proposta exclusivamente elétrica. O mesmo acontecendo com o crossover 2008.

De acordo com esta fonte, a transição será feita, no caso do 208, já com a próxima geração, ou seja, em 2025 ou 2026. Uma vez que, o modelo actual, não tem sequer dois anos, tendo sido lançado em 2019.

Ainda segundo o documento interno da Peugeot a que a publicação terá tido acesso, esta decisão basear-se-á no facto de, “nos últimos dez meses de comercialização, a procura pela versão elétrica, tanto do 208, como do 2008, estar 14% acima do previsto. Já no caso do 3008, introduzido no início de dezembro, o PHEV representa, neste momento, 27%”.

De resto e segundo terá afirmado, em declarações à publicação, o atual CEO da Peugeot, Jean-Phillipe Imparato, “globalmente, a tendência é para que a procura por EVs aumente, não apenas a cada mês que passa, mas a cada semana”.