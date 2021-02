Alpha Jax, o eléctrico americano que quer conquistar o mundo

Carro eléctrico do inspiração retro promete ser capaz de boas prestações em estrada embora a sua vocação seja o todo-o-terreno

O novo modelo para acrescentar ao ainda curto catálogo da Alpha Motor Corporation chama-se JAX (acrónimo de Junior All-Terrain Crossover) e destina-se, exatamente, a um público jovem e com um estilo de vida ativo, combinado as dimensões compactas que lhe garantem o estatuto de veículo urbano por excelência, com credenciais ótimas para a utilização fora do asfalto.

Entre os trunfos, a suspensão sobrelevada para aumentar a distância livre ao solo, para-choques metálico reforçado com luzes de alta intensidade, proteções inferiores à frente, atrás e nas laterais e pneus específicos para o todo-o-terreno. Ainda a reforçar a vertente ‘aventureira’ há uma grade porta-bagagens no tejadilho e quatro luzes auxiliares.

Comparativamente ao coupé de que deriva, o crossover cresceu em todas as direções, chegando aos 4,56 metros e comprimento. Estará disponível nas versões de duas ou quatro rodas motorizes, sempre com lotação para quatro ocupantes a bordo.

O fabricante não revelou informações sobre o sistema de propulsão elétrico, mas confirma o recurso a uma bateria de iões de lítio com 75 kWh de capacidade para uma autonomia a rondar os 400 quilómetros.

Nas prestações, os destaques vão para a capacidade de rebocar até 839 quilos e para a aceleração de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos.

A Alpha Motors já está a aceitar reservas para o irreverente JAX nos Estados Unidos, por preços que arrancam nos 38 mil dólares, cerca de 3.400 contos.