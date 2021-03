Toyota apresenta protótipo Aygo X Prologue

Com a Toyota pronta a permanecer na classe de carros da cidade, o conceito do prólogo Aygo X dá-nos uma boa ideia de como poderia ser o próximo citadino da marca japonesa.

A Toyota confirmou recentemente que vai inverter a tendência da indústria ao permanecer na classe de carros citadinos com um sucessor do seu actual Aygo. E agora a marca japonesa deu-nos uma antevisão de como o novo modelo poderia parecer, com o Toyota Aygo X Prologue.

O novo conceito mostra como a Toyota acredita que o seu modelo do segmento A pode tornar-se um crossover, mantendo simultaneamente as suas pequenas dimensões e, como veículo convencional a gasolina, um preço mais baixo do que os tão na moda eléctricos.

O Aygo X é um pouco mais longo e alto do que o actual Aygo, com 3.700mm e 1.500mm respectivamente. A sua distância entre eixos também aumenta, por uns útil 90mm, até 2.340mm, libertando potencialmente espaço extra na cabina.

O aspecto geral é mais irreverente e ligeiramente mais agressivo do que o actual Aygo - um reflexo da impressão da equipa de design de que a tendência no mercado automóvel da cidade tem sido a de fazer desenhos demasiado "giros".

É provável, então, que o Aygo X seja uma antevisão bastante próxima do modelo de produção. No entanto, a Toyota ainda não confirmou oficialmente que o X seja uma antevisão de um modelo de produção.