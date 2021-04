Humble One um SUV movido a energia solar

Se tem vindo a analisar a actual oferta dos veículos eléctricos e acha que a autonomia ainda está abaixo daquilo que é esperado então tem de conhecer o Humble One.

Este novo veículo, da Humble Motors, é o primeiro SUV do mundo movido a energia solar. Este veículo está equipado com painéis de células fotovoltaicas no tejadilho e também nas portas. Quando o veículo está estacionado, este abre também um estilo de asas para “carregar” através dos painéis fotovoltaicos.

As células fotovoltaicas integradas no veículo, permitem recuperar entre 16 e 96 km de autonomia a cada dia. Obviamente que tal depende da exposição solar.

Além da autonomia de 800 km a startup da Califórnia revelou também que o Humble One terá uma potência máxima de 1034 cv. As características são muito interessantes e ambiciosas, mas a previsão de produção aponta para 2024. Estima-se que este veículo apenas chegará ao mercado em 2025.

Menos interessante será o preço. Segundo as estimativas iniciais da empresa quando o One chegar ao mercado terá um custo de 109 mil dólares, ou seja, cerca de 10 mil contos.