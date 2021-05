Maior Smart de sempre em forma de SUV elétrico

A marca vai revelar o seu novo modelo no Salão Automóvel de Munique que abre portas em Setembro.

Por enquanto a Smart apenas levanta uma ponta do véu de como será o seu primeiro produto desde que se tornou uma joint-venture entre a Mercedes-Benz e a chinesa Geely. Trata-se de um SUV eléctrico de cinco portas, conhecido por HX11 e que vai ser construído na China e com apresentação marcada para Setembro próximo.

Os poucos esboços e representações do exterior do carro divulgados pela empresa revelam alguns detalhes do futuro carro, como o seu perfil e design dos faróis, rodas largas e barras de tejadilho proeminentes. O logotipo Smart surge na parte da carroceria traseira, enquanto maçanetas ocultas, generoso teto panorâmico e elementos iluminados também vão merecer especial destaque neste novo SUV.

“O nosso conceito de eSUV incorpora todo o novo DNA da Smart. É uma abordagem com uma nova identidade para a marca, mais bonita, mais desportiva e, claro, muito mais diferenciada do que antes ”, afirmou o chefe de design do Grupo Daimler, Gorden Wagener.

Espera-se que o novo cinco lugares seja o maior modelo da Smart até o momento, com cerca de quatro metros de comprimento e semelhante em tamanho ao Mini Countryman . Será construído sobre a plataforma SEA flexível da Geely, que também servirá de base para uma variedade de futuros modelos Volvo.

Ainda de acordo com informação veiculada pela marca, o SUV eléctrico Smart vai equipar um motor elétrico montado na parte traseira do carro com uma potência máxima de 268 cv, uma bateria de íon de lítio com uma capacidade de menos de 70kWh e uma autonomia a rondar os 500 km.