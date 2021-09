Primeiro SUV elétrico da Smart chega em 2022

O modelo representa a grande aposta da marca liderada pela Daimler e Geely na nova era da eletrificação.

Este concept da Smart que foi recentemente mostrado no Salão de Munique é uma antevisão daquilo que vai ser o primeiro SUV totalmente eléctrico da marca. Construído sobre a nova plataforma da Geely, pretende levar a Smart a competir fortemente no segmento dos veículos compactos eléctricos e inteligentes. Este protótipo representa ainda a nova linguagem de design da marca.

O novo modelo Smart vai equipar uma bateria com cerca de 60 kWh, com oferecerá um alcance de cerca de 430 km. A avaliar pelo concept revelado, será um modelo compacto com 4,29 metros de comprimento, 1,91 m de largura e 1,69 m de altura. A distância entre eixos será de 2,75 metros.

Outro dos pontos fortes do futuro SUV vai para o habitáculo. Com um design moderno, foi pensado para proporcionar todo o conforto aos seus ocupantes, além de soluções de elevada tecnologia e conectividade.

O novo Smart vai ser vendido directamente online através do próprio site da marca ou nos concessionários Mercedes-Benz que possuem agentes Smart. O serviço pós-venda continuará a ser da responsabilidade da Mercedes.

Segundo Daniel Lescow, vice-Presidente de Marketing e Pós-Venda da Smart, o futuro SUV “quer ser imediatamente reconhecido como um Smart – ultramoderno, sofisticado e avançado em soluções de conetividade e ter o Mini Countryman como um dos seus principais rivais”.