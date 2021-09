Maserati Grecale apresentado em Milão

A Maserati anunciou que vai apresentar a 16 de Novembro, em Milão, o Grecale, novo SUV compacto que estará disponível em versão 100% elétrica.

Trata-se um SUV, com a mesma base do Alfa Romeo Stelvio, com o qual partilha, igualmente, a linha de montagem de Cassino, em Itália. Onde, de resto, o grupo Stellantis fez já um forte investimento, de forma a poder acomodar estes e outros futuros modelos.

Apontado, pela própria Maserati, como um rival directo do Porsche Macan, o Maserati Grecale anuncia-se, ainda, com motorizações de combustão, Mild Hybrid e 100% elétrica. Blocos que, garantiu já o fabricante de Modena, serão 100% Maserati e não partilhados com outras marcas do grupo, como a Alfa Romeo.

Entre estes, deverá figurar o V6 3.0 litros que a marca já disponibiliza no coupé desportivo MC20 e no qual anuncia uma potência máxima de 630 cv e um binário de 730 Nm. Sendo que, alguns rumores, falam também na possibilidade do Grecale poder vir a ostentar uma motorização Mild Hybrid, tendo por base um quatro cilindros 2,0 litros a gasolina.

Confirmada, desde já e de forma oficial, está uma variante 100% elétrica do crossover, ainda que sem especificações técnicas conhecidas.