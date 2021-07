Novo Renault 4 confirmado

O novo concept car 4ever irá prever o próximo EV pequeno, barato e utilitário da marca francesa.

A Renault confirmou os planos de um novo modelo Renault 4 para se juntar ao Renault 5 reinventado na sua gama de automóveis eléctricos retro-tematizados.

Como revelado recentemente, a empresa tem vindo a trabalhar num conceito baseado no 4, o icónico pequeno automóvel familiar que vendeu mais de oito milhões de unidades durante uma produção extraordinária entre 1961 e 1992.

Agora, como parte de um anúncio focado em EV, a Renault disse que "irá reavivar outra estrela mágica e icónica actualmente chamada 4ever e significando a intenção de fazer um clássico intemporal".

Se o novo modelo seguir a abordagem do seu predecessor, deverá ser um pouco mais prático do que o 5, com uma bagageira maior e, potencialmente, espaço para uma versão de carrinha comercial.

O novo Renault 4 faz parte de um impulso agressivo da marca para a electrificação; a Renault já está a preparar-se para lançar o seu novíssimo Megane, puramente eléctrico, no próximo ano, e diz que irá introduzir um total de 10 novos EV's até 2025. Sete deles serão Renaults; os outros três serão provavelmente Alpine, à medida que a marca de automóveis desportivos se for movendo para a electrificação total a partir de 2024.

A Renault acredita que terá o mix de vendas mais verde da Europa em meados desta década, quando mais de 65% da sua gama de produtos será totalmente eléctrica ou electrificada. E diz que até 90 por cento dos seus modelos serão puramente eléctricos até 2030.