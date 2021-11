Renault prometeu e agora a 4L está quase a chegar

Empresa francesa vai apresentar protótipo da clássica carrinha no próximo dia 26.

A Renault vai apresentar o protótipo Air4 para assinalar os 60 anos do 4L. Este concept, desenvolvido em conjunto com a agência TheArsenale, será revelado a 26 de Novembro.

O teaser deste protótipo mostra uma frente que será uma reinterpretação retro do icónico modelo francês, com faróis redondos acompanhados de luzes diurnas em LED e um logótipo da Renault iluminado. Vemos ainda faróis em LED verticais que remetem para os elementos cromados do original. Atrás, há aplicações distintas que contrastam com logo laranja da TheArsenale. O concept traz também um dístico relativo ao 60.º aniversário do modelo e um luzes de travão futuristas. O exterior será pintado em cinzento escuro.

Apesar de não terem sido anunciadas as especificações do novo modelo, espera-se que seja 100% eléctrico. Recorde-se que a Renault já confirmou um sucessor espiritual do 4L sob a forma de um modelo “zero emissões” chamado 4ever, previsto para 2025. Este será feito com base na plataforma CMF-BEV, a mesma do novo R5, a lançar um ano antes. O 4L vendeu mais de 8 milhões de unidades entre 1961 e 1992.