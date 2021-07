Bugatti, Rimac e Porsche juntaram-se e vão construir superdesportivos

​Bugatti e Rimac vão ser parceiras para o desenvolvimento de novos superdesportivos, dando origem à criação de uma nova empresa, a Bugatti-Rimac, sob alçada da Porsche.

Nesta 'joint venture' a posição mais destacada pertence aos croatas da Rimac, que possuem 55% da nova empresa, enquanto os restantes 45% são detidos pela Porsche – que tem 24% da Rimac.

No leme da nova companhia, Mate Rimac, o novo CEO, não sendo esperadas mudanças na estrutura da Bugatti, que vai manter a produção do Chiron e dos futuros modelos em Molsheim, França.

"Este é um momento verdadeiramente excitante na curta, mas rapidamente expansiva história da Rimac Automobili, e este novo empreendimento eleva tudo a um novo nível. Eu sempre gostei de automóveis e consigo ver na Bugatti onde a paixão por automóveis nos pode levar. Não vos consigo dizer o quão excitado estou sobre o potencial da combinação de conhecimento, tecnologias e valores destas duas marcas para criar alguns projetos verdadeiramente especiais no futuro.", explicou Mate Rimac, fundador e CEO da Rimac.

Já Oliver Blume, presidente da administração da Porsche AG, destacou “a forte perícia da Bugatti no negócio dos hipercarros com a tremenda força inovadora da Rimac no campo promissor da mobilidade elétrica”. Numa parceria que promete…